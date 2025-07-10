Модрич провел последний матч за «Реал». 39-летний хавбек перейдет в «Милан»
Лука Модрич провел последний матч за «Реал».
Мадридцы уступили «ПСЖ» (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира. Хорват вышел на замену на 64-й минуте игры.
Ранее 39-летний игрок объявил об уходе из мадридского клуба после турнира.
Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. За 13 лет в составе мадридцев футболист выиграл 28 титулов, включая 6 трофеев Лиги чемпионов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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