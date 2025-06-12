Модрич пройдет медосмотр в «Милане» после КЧМ. Хавбек хочет сосредоточиться на матчах «Реала»

Лука Модрич пройдет медосмотр и завершит переход в «Милан» после клубного ЧМ.

В преддверии турнира 39-летний хавбек хочет максимально сосредоточиться на матчах за «Реал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Хорват покидает «Мадрид » в связи с истечением срока контракта, но до завершения КЧМ никаких шагов для трансфера в «Милан» предпринято не будет.

Ранее стало известно, что «Милан » и Модрич обсуждают контракт по схеме «1+1» с зарплатой 3-3,5 млн евро в год.