Модрич пройдет медосмотр в «Милане» после КЧМ. Хавбек хочет сосредоточиться на матчах «Реала»
Лука Модрич пройдет медосмотр и завершит переход в «Милан» после клубного ЧМ.
В преддверии турнира 39-летний хавбек хочет максимально сосредоточиться на матчах за «Реал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Хорват покидает «Мадрид» в связи с истечением срока контракта, но до завершения КЧМ никаких шагов для трансфера в «Милан» предпринято не будет.
Ранее стало известно, что «Милан» и Модрич обсуждают контракт по схеме «1+1» с зарплатой 3-3,5 млн евро в год.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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