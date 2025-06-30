Спортивный директор «Милана» о Модриче: «В прошлогодней команде не было четкого лидерства. Составу нужен игрок такого калибра, он важная фигура в футболе и хочет соревноваться»

Спортивный директор «Милана» заявил, что клубу нужен лидер в лице Луки Модрича.

Ранее сообщалось, что 39-летний хавбек подпишет контракт с миланцами после окончания клубного чемпионата мира, на котором он играет за «Реал ».

«Мы заметили отсутствие четкого лидерства в прошлогодней команде: возможно, я не очень хорошо знаю динамику. Покупка Модрича показалась мне чем-то аномальным, но он важная фигура в мировом футболе. У меня была возможность поговорить с ним лично, я увидел парня, который действительно хочет соревноваться.

Его приход имеет основополагающее значение и станет отправной точкой для состава, которому нужен игрок такого калибра. Это будет не только он, будет один или два трансфера опытных игроков.

Полузащита – это область, в которую мы начнем вмешиваться больше всего после анализа, проведенного с тренером. Все упомянутые кандидаты – очень ценные игроки, но мы должны сделать правильный выбор и взять то, что нам нужно. Мы хотим улучшить игру и качество этой команды», – заявил спортивный директор «Милана» Игли Таре .

Спортивный директор «Милана» о Модриче: «Он наш фанат. Первое, о чем спросил Лука – выиграем ли мы чемпионат. Нам нужен такой менталитет»