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Спортивный директор «Милана» о Модриче: «Он наш фанат. Первое, о чем спросил Лука – выиграем ли мы чемпионат. Нам нужен такой менталитет»

Спортивный директор «Милана» заявил, что Лука Модрич – фанат клуба.

Ранее сообщалось, что 39-летний хавбек подпишет контракт с итальянским клубом после окончания клубного чемпионата мира, на котором он играет за «Реал».

«Команде нужна точка опоры. Прибытие такого человека, как он, может казаться почти нереальным, но на самом деле это не так.

Первое, о чем меня спросил Лука – выиграем ли мы чемпионат, он фанат «Милана». Он хочет выступать, быть в роли главного героя.

Нам нужен этот менталитет», – сказал спортивный директор «Милана» Игли Таре.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЛука Модрич
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logoсерия А Италия
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