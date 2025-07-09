Мбаппе включен в старт «Реала» на игру с «ПСЖ». Килиан на КЧМ выходил только на замену

Килиан Мбаппе сыграет с «ПСЖ».

Нападающий включен в состав «Реала » на игру против своей бывшей команды на клубном чемпионате мира. Он сыграет в атаке с Гонсало Гарсией и Винисиусом Жуниором.

Француз начнет игру с первой минуты впервые на клубном чемпионате мира. Из-за проблем со здоровьем он пропустил групповой этап, а в плей-офф пока выходил только на замену.

Полуфинальный матч КЧМ между «Реалом» и «ПСЖ » начнется в 22:00 по московскому времени.