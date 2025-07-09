Мбаппе выложил фото в форме «ПСЖ» на фоне надписей GOAT перед полуфиналом КЧМ против парижан

Килиан Мбаппе выложил фото в форме «ПСЖ» перед полуфиналом клубного ЧМ.

Сегодня «Реал » сыграет с парижанами в полуфинале турнира. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.

Нападающий мадридцев загрузил в свой аккаунт фотографию времен выступления за «ПСЖ ». На ней он стоит на поле с поднятыми руками на фоне надписей GOAT (Greatest Of All Time с англ. – «величайший всех времен» – Спортс’‘).

Француз сопроводил публикацию одним эмоджи – ✨.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год, оттуда он перешел в «Мадрид».

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе