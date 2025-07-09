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Мбаппе выложил фото в форме «ПСЖ» на фоне надписей GOAT перед полуфиналом КЧМ против парижан

Килиан Мбаппе выложил фото в форме «ПСЖ» перед полуфиналом клубного ЧМ.

Сегодня «Реал» сыграет с парижанами в полуфинале турнира. Игра пройдет в 22:00 по московскому времени.

Нападающий мадридцев загрузил в свой аккаунт фотографию времен выступления за «ПСЖ». На ней он стоит на поле с поднятыми руками на фоне надписей GOAT (Greatest Of All Time с англ. – «величайший всех времен» – Спортс’‘).

Француз сопроводил публикацию одним эмоджи – ✨.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год, оттуда он перешел в «Мадрид».

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
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