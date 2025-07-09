Хвича перед «Реалом»: «Мбаппе – один из лучших футболистов прямо сейчас. Это очень хорошая команда, «ПСЖ» должен уважать всех их игроков»
Хвича Кварацхелия высказался относительно матча против «Реала».
«ПСЖ» и «Реал» встретятся в полуфинальном матче клубного чемпионата мира.
Форвард мадридской команды Килиан Мбаппе забил первый мяч на турнире в прошлой игре с дортмундской «Боруссией» (3:2).
– В их команде есть не только один футболист! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков. Мы сосредоточены на своей игре.
– Вы бы предпочли, чтобы Мбаппе был на поле или остался скамейке запасных?
–Это сложный вопрос. Мбаппе – один из лучших игроков прямо сейчас. «Реал» – это более опасная команда с Мбаппе.
У них есть прекрасные футболисты, но, прежде всего, это качественная команда, – сказал вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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