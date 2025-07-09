Хвича перед «Реалом»: «Мбаппе – один из лучших футболистов прямо сейчас. Это очень хорошая команда, «ПСЖ» должен уважать всех их игроков»

Хвича Кварацхелия высказался относительно матча против «Реала».

«ПСЖ» и «Реал » встретятся в полуфинальном матче клубного чемпионата мира.

Форвард мадридской команды Килиан Мбаппе забил первый мяч на турнире в прошлой игре с дортмундской «Боруссией» (3:2).

– В их команде есть не только один футболист! Это очень хорошая команда, мы должны уважать всех их игроков. Мы сосредоточены на своей игре.

– Вы бы предпочли, чтобы Мбаппе был на поле или остался скамейке запасных?

–Это сложный вопрос. Мбаппе – один из лучших игроков прямо сейчас. «Реал» – это более опасная команда с Мбаппе.

У них есть прекрасные футболисты, но, прежде всего, это качественная команда, – сказал вингер «ПСЖ » Хвича Кварацхелия .