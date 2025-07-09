Бэйл о полуфинале КЧМ: «ПСЖ» хорош в этом сезоне, но мы знаем итог – «Реал» победит. «Барселона» и весь остальной мир предупреждены – начинается новая эра «Мадрида»
Гарет Бэйл уверен в победе «Реала» над «ПСЖ».
Сегодня команды встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
«В этом сезоне «ПСЖ» играл на очень хорошем уровне, но все мы знаем итог матча – «Реал» победит.
«Реал» Хаби Алонсо будет беспощаден. «Барселона» и весь остальной мир были предупреждены: в «Реале» начинается новая эра», – сказал бывший полузащитник «Реала» в эфире DAZN.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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