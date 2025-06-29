Челестини о Сафонове в ЦСКА: «Я был капитаном «Марселя», поэтому не хочу покупать игроков из «ПСЖ». У нас есть Акинфеев, очень хороший вратарь»

Главный тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему не подписал бы Матвея Сафонова.

Армейцы объявили о назначении швейцарца Фабио Челестини на пост главного тренера на прошлой неделе.

– Как ваша адаптация в клубе? Были критика в вашу сторону, что вы возглавили российский клуб. Что думаете?

– Моя адаптация проходит очень хорошо. Я очень благодарен клубу, как хорошо он меня встретил. Клуб дал мне много людей, которые помогают мне. ЦСКА повел себя как большой клуб.

Что касается критики, я футбольный тренер. Здесь комментировать информацию я не могу. Меня касается только футбольная критика. На остальное я не обращаю внимания.

– Способен ли Сафонов перейти в ЦСКА?

– Во‑первых, у нас есть Игорь Акинфеев , он очень хороший вратарь. Во‑вторых, я в свое время был капитаном «Марселя », поэтому не хочу покупать игроков из «ПСЖ ».

– Вы встречались с Акинфеевым как игрок. Какие воспоминания?

– Звучит удивительно, правда! 15 лет прошло, а он все еще играет. У него великолепная карьера, я знаю о ней все.

– Как вы планируете играть? Какая схема?

– Я считаю, что схема не так важна. Вчера мы играли 4-3-3. Принципы футбола более важны. Мне важно принести и мои принципы, и чтобы футболисты показывали свой максимум. У нас ребята только вернулись после отпуска. Мне нужно интегрировать их. Схема тут не так важна, – сказал Челестини.

Братский кубок, где примут участие ЦСКА, «Динамо», ОФК и «Партизан» пройдет с 30 июня по 5 июля в Москве.