Тчуамени о полуфинале КЧМ: «ПСЖ» – лучшая команда мира, но у «Реала» есть все для победы. Мы хотим большего»
Орельен Тчуамени считает, что «Реал» способен обыграть «ПСЖ».
В среду команды встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира.
«Мы очень усердно работаем, готовясь к матчу с «ПСЖ». Мы рады, что вышли в полуфинал, но хотим большего. Нам нужно выиграть матч с «ПСЖ», и мы собираемся отдать все силы, чтобы побороться за победу и остаться на турнире».
“ПСЖ» – хорошая команда, со многими игроками я знаком лично. Это лучшая команда мира, они выиграли Лигу чемпионов. Это будет тяжелый матч, но у нас есть все необходимое, чтобы победить, и мы должны это доказать.
С каждым днем мы все лучше понимаем, чего хочет тренер и его штаб. Мы совершенствуемся в каждом матче как на поле, так и за его пределами. Мы должны продолжать работать и становиться лучше», – сказал полузащитник «Реала».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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