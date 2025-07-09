Адвокат владельца «Торпедо» о возможном исключении из РПЛ: «Если РФС опережает решения суда – это уже не про футбол. Любить какие-то клубы больше или меньше – не их функция»

Адвокат владельца «Торпедо» раскритиковал РФС на фоне возможной дисквалификации.

Ранее в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в Мир РПЛ . Сообщалось , что из-за скандала клуб могут дисквалифицировать – КДК РФС рассмотрит дело 10 июля. Также стало известно, что Соболев принял решение распустить «Торпедо» в случае исключения из высшего дивизиона.

«Для меня РФС – это структура, которая занимается организацией соревнований, а не корпоративной борьбой. Любить какие-то клубы больше, меньше – это не функция РФС.

У нас в стране действует презумпция невиновности по Конституции РФ. Поэтому, мне кажется, все действия РФС до решения суда – собственная инициатива. Можно человека обвинять в чем угодно, но, пока приговор не вступит в силу, он не виновен. До этого принимать какие-то решения – излишне и неправильно. Если РФС опережает решения суда, это уже не про футбол.

Солидарен с позицией Леонида Давыдовича, распустить команду – это правильно, чтобы не играть с РФС по правилам, которые он устанавливает непонятным образом», – сказал юрист Андрей Алешкин.