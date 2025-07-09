«Торпедо» распустят в случае исключения из РПЛ, заявил адвокат владельца клуба

«Торпедо» будет распущено в случае исключения из Мир РПЛ.

Об этом заявил адвокат совладельца клуба Леонида Соболева Андрей Алешкин.

Ранее стало известно, что в отношении Соболева и директора «Торпедо» Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в Мир РПЛ . Сообщалось, что из-за скандала клуб могут дисквалифицировать – КДК РФС рассмотрит дело 10 июля.

Кроме того, 8 июля был задержан судья Богдана Головко, работавший на матчах Мелбет Первой лиги. Его подозревают в намеренной ошибке в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Мелбет Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая – москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

«РФС может исключить «Торпедо» из РПЛ по надуманным основаниям. Оснований для задержания арбитра, на наш взгляд, не было. Говорить о предвзятости судьи заранее я бы не стал.

Кроме этого, Леонид Давидович [Соболев] в случае решения о том, что «Торпедо » больше не играет в РПЛ, посчитал правильным распустить команду», – сказал Алешкин.