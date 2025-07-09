Минимум три арбитра матча «Сочи» – «Торпедо» отстранены от судейства и не вызваны на сбор: Любимов, Аверьянов и задержанный Головко. Главного судью не отстранили (Sport Baza)

Несколько судей матча «Сочи» – «Торпедо» отстранены от работы.

По данным телеграм-канала Sport Baza, минимум трое арбитров, работавших на матче Мелбет Первой лиги между «Сочи» и «Торпедо» 17 мая, отстранены от судейства и не вызваны на учебно-тренировочный сбор арбитров.

Игра завершилась победой москвичей со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти, который ЭСК позже признал ошибочным. 11-метровый был назначен после просмотра ВАР.

Согласно источнику, отстранены арбитры на ВАР Артем Любимов и Константин Аверьянов, а также Богдан Головко, задержанный ранее по подозрению в намеренной ошибке в пользу «Торпедо».

Отмечается, главный судья матча Инал Танашев не был отстранен.