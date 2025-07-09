Сальгадо о критике КЧМ от Тебаса: «Он ошибается. Футбол – это не только Ла Лига, АПЛ или Серия А, это гораздо больше. Нравится это или нет, но все идет очень хорошо»

Мичел Сальгадо не согласен с критикой клубного ЧМ.

«Нравится это людям или нет, но все идет очень хорошо. Мне все равно, что Хавьер Тебас критикует этот турнир. Я уважаю мнения всех, каждый отстаивает свою территорию. Но я говорю одно: футбол – это не только Ла Лига, Премьер-лига или Серия А… Футбол – это гораздо больше, это множество лиг и болельщиков по всему миру.

В конечном итоге, как и везде, здесь есть и экономическая составляющая, и спортивная. И в этом смысле, по-моему, Тебас ошибается. Существует не только Ла Лига, есть еще и клубный чемпионат мира, который будет проводиться каждые четыре года. Многие клубы со всего мира мечтают попасть туда и вписать свое имя в историю как чемпионы мира», – сказал бывший защитник «Реала ».

Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»

Глава Ла Лиги Тебас о клубном ЧМ: «Сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не проводился»