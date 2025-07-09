Сальгадо о критике КЧМ от Тебаса: «Он ошибается. Футбол – это не только Ла Лига, АПЛ или Серия А, это гораздо больше. Нравится это или нет, но все идет очень хорошо»
«Нравится это людям или нет, но все идет очень хорошо. Мне все равно, что Хавьер Тебас критикует этот турнир. Я уважаю мнения всех, каждый отстаивает свою территорию. Но я говорю одно: футбол – это не только Ла Лига, Премьер-лига или Серия А… Футбол – это гораздо больше, это множество лиг и болельщиков по всему миру.
В конечном итоге, как и везде, здесь есть и экономическая составляющая, и спортивная. И в этом смысле, по-моему, Тебас ошибается. Существует не только Ла Лига, есть еще и клубный чемпионат мира, который будет проводиться каждые четыре года. Многие клубы со всего мира мечтают попасть туда и вписать свое имя в историю как чемпионы мира», – сказал бывший защитник «Реала».
Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»
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