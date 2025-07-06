ТВ «Реала» раскритиковало Тебаса за недовольство клубным ЧМ: «Это суперчемпионат мира. Хавьер говорил, что турнир никому не интересен, а там собралась половина ЛЧ»

Клубное ТВ «Реала» отреагировало на критику КЧМ Хавьером Тебасом.

После матча между «Реалом » и «Боруссией» Дортмунд (3:2) телеканал «Мадрида» выпустил программу, в которой глава Ла Лиги стал объектом критики со стороны ведущих. Основной причиной стала цена на просмотр футбольных телетрансляций в Испании и разница с тем, как транслируется КЧМ .

«Посмотрите на этот игровой день чемпионата мира. Тебас говорил, что турнир никому не интересен, а там собралась половина Лиги чемпионов», – сказал один из ведущих ТВ «Реала». Он также подчеркнул, что болельщики по всему миру смотрели матчи «ПСЖ » – «Бавария» и «Реал» – «Боруссия» бесплатно.

«Это суперчемпионат мира. Бесплатный футбол для болельщиков. Нам будет трудно платить за другие вещи...» – заявили в эфире, намекая на необходимость платить за просмотр Ла Лиги.

«Кстати, первый тур Ла Лиги для «Мадрида» состоится 19 августа. Тебас всегда «помогает»... Мы должны быть благодарны, что они перенесли матч на 21:00 [по местному времени]. Они могли бы перенести его на 16:00 18 августа», – также прозвучало в программе.

Тебас о клубном ЧМ: «Может ли быть хуже? Календарь разрушен, доходы притянуты за уши, цены на билеты резко падают, чтобы заполнить стадионы. Абсурд»

Хавьер Тебас: «Клубный ЧМ вредит календарю и конкуренции. Клубы просят больше времени на отдых, но зарабатывают 140 млн евро – вдвое больше бюджета «Алавеса»

Глава Ла Лиги Тебас о клубном ЧМ: «Сделаю все возможное, чтобы этот турнир больше никогда не проводился»