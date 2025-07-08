Николай Валуев: «Всегда поддерживал лимит. Чем больше легионеров, тем меньше российского футбола. За Педро болеют меньше – было бы здорово, если бы это был Петр»

Николай Валуев поддержал возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее сообщалось , что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита – одним из основных вариантов является лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

«Чем больше легионеров, тем меньше российского футбола. Мы сделали все, чтобы желающие могли получить российское гражданство и играть в статусе россиян. Ужесточение в количестве легионеров повлечет за собой уменьшение зрелищности, но повышение привлекательности. Как ни крути, но за Педро болеют меньше, хотя и хотят, чтобы он забивал. Было бы здорово, если бы это был не Педро, а Петр.

В школе «Зенита» серьезный подход. У Галицкого все интересно в академии. Понятно, что это деньги не бедных людей и не бедных компаний. А мы на эти деньги покупаем зарубежных специалистов – приходим к тому, что наши не нужны. Всегда поддерживал лимит на легионеров», – заявил депутат Госдумы.

С сезона-2022/23 клубы РПЛ не могут вносить в заявку более 13 иностранных футболистов и выпускать на поле более 8 легионеров.