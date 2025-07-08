Газизов об ужесточении лимита: «Нет смысла, чем больше иностранцев, тем лучше для РПЛ. Наши игроки и сборная будут чувствовать себя лучше, конкурируя с сильными, дорогими легионерами»

Шамиль Газизов выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России и РФС обсуждают возможное изменение лимита. Один из основных вариантов – лимит с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно может находиться только пять.

Действующий лимит разрешает клубам РПЛ включать в заявку не более 13 легионеров, одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранных футболистов.

– Мне кажется, менять действующий лимит нет смысла. Чем больше иностранных игроков будет в РПЛ, тем лучше для нашего чемпионата. В нынешней ситуации существующие правила в этом аспекте неплохо двигают футбол вперед. Я за то, чтобы приезжали иностранцы, которые повышали уровень нашей лиги. Сейчас мы находимся в изоляции. Наши футболисты и наша сборная будут чувствовать себя лучше, если будут конкурировать с сильными, дорогими легионерами.

Конечно, каждый российский клуб решает свои собственные задачи. Не стоит грести всех под одну гребенку. Нынешний лимит позволяет многим клубам чувствовать себя хорошо на трансферном рынке. Ужесточение лимита приведет еще и к повышению цен на качественных иностранцев. Чем больше ограничений, тем выше стоимость. Дефицит сильнее – рынок уже.

– Будут ли проблемы у махачкалинского «Динамо» с новым лимитом?

– Нам нужно поддерживать в команде конкурентную среду, поэтому нормально отношусь к существующим правилам заявки. Мы работаем на Ближнем Востоке, для нас это успешный рынок. В любом случае, если руководство скажет, что нужно делать по-другому, будем это делать. Будем подстраиваться, ничего страшного в этом нет, – сказал гендиректор «Динамо » Махачкала.