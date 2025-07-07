Иван Игнатьев назвал этап в «Рубине» самым неудачным в карьере: «Неправильный выбор. Слуцкий не считал меня хорошим футболистом. У каждого свой вайб»
Иван Игнатьев ответил на вопрос о самом неудачном этапе карьеры в РПЛ.
В 2020 году «Рубин» приобрел нападающего у «Краснодара» за семь миллионов евро.
– Какой этап твоей карьеры в России считаешь самым неудачным?
– Что тут думать? «Рубин». Неправильный выбор был.
Оказалось, мы со Слуцким – разные люди. При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет.
– В каких моментах вы не сошлись?
– В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом.
– А ты считаешь его плохим тренером?
– Нет. Считаю, Леонид Викторович делает хорошую работу. Просто у каждого из нас свой вайб, – сказал Иван Игнатьев, который на данный момент выступает за «Кабили» в Алжире.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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