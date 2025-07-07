Иван Игнатьев допустил, что его карьеру «пытались загубить»: «Помешать, где-то подплюнуть – конечно. Вы не верите? Медиа у нас четко умеют прибивать игроков»
Бывший нападающий «Краснодара», «Рубина» и «Локомотива» на данный момент выступает в Алжире за «Кабили».
– Посещала мысль, что просрал карьеру?
– Я так не считаю. Просто периодически печально вспоминать определенные моменты и думать: «Сейчас так не сделал бы».
– Видео с пивом на пляже – в эту категорию?
– В том числе. Но эта история тоже раскручена. По сути, в этом видео нет ничего плохого.
Просто оно появилось в тот момент, когда у меня был плохой отрезок – матчей 15 не мог забить. Тут я выложил это видео, и меня хлопнули. Медиа у нас четко умеют прибивать игроков.
– Ты считаешь, что кто-то целенаправленно это делал?
– Знаю.
– Твою карьеру пытались загубить?
– Помешать, где-то подплюнуть – конечно. Вы не верите?
– Хочется фактов.
– Не про все могу сказать. Но у нас масса таких историй.
А больше меня тревожат люди, которые работают в СМИ. Зачем они это делают? Я бы так загубить карьеру, поднасрать другому человеку не смог, – сказал Иван Игнатьев.