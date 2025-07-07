Игнатьев о возвращении в РПЛ: «Люди почему-то живут моими старыми залетами. Перейти в большую команду мне тяжело»

Иван Игнатьев заявил, что его репутация мешает ему вернуться в топ-клуб Мир РПЛ.

26-летний форвард в прошлом играл за «Краснодар », «Рубин », «Локомотив », «Крылья Советов » и «Сочи ». Позднее он был игроком «Железничара» и «Урарту», а сейчас выступает за «Кабили » в Алжире.

– Иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ . Некоторые клубы обозначают интерес.

– Что мешает трансферу?

– Пока что это только разговоры. Вероятность моего перехода в российский клуб летом есть. Хочется вернуться. Никто не будет спорить: в РПЛ более высокий уровень, чем в Алжире. Если удастся договориться с клубом из России, то почему нет? Посмотрим.

– Рассматриваешь только команды, которые борются за чемпионство?

– Нет. Объективно: перейти в большую российскую команду мне сейчас тяжело.

– Почему? В свое время ты был одним из главных талантов страны.

– Люди почему-то смотрят на другие критерии. У них голова забита тем, что про меня писали в СМИ. Живут моими старыми залетами. Иногда переговоры между клубами протекают тяжело именно из-за этого, – сказал Игнатьев .