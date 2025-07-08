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  • Воспитанник «Зенита» Кравцов о 2-м месте в РПЛ: «Хорошо, что столетие только начинается. Чемпионат нравится – теперь в гегемонах не одна команда»
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Воспитанник «Зенита» Кравцов о 2-м месте в РПЛ: «Хорошо, что столетие только начинается. Чемпионат нравится – теперь в гегемонах не одна команда»

Кирилл Кравцов хочет, чтобы «Зенит» стал чемпионом в 100-летие клуба.

23-летний воспитанник сине-бело-голубых выступает за «Сочи».

– Удивился ли, что «Зенит» стал вторым?

– Да. Хотелось бы, чтобы в столетие клуб стал чемпионом. Но так сложилось. Чего-то, видимо, не хватило. Хорошо, что столетие только начинается (улыбается).

«Краснодар» тоже молодцы. Были очень стабильны на протяжении всего сезона. Чемпионат мне начинает нравиться тем, что теперь в гегемонах не одна команда, – сказал Кравцов.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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