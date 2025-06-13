Хавбек «Зенита» Васильев близок к переходу в «Сочи». Кравцов может вернуться в петербургский клуб (Metaratings)
Дмитрий Васильев близок к переходу из «Зенита» в «Сочи».
Об этом сообщает Metaratings.ru.
Кроме того, опорник «Сочи» Кирилл Кравцов будет восстанавливаться после травмы в «Зените» и летом может вернуться в петербургский клуб, у которого есть право приоритетного выкупа.
20-летний Васильев провел за «Зенит» девять матчей в прошлом сезоне Мир РПЛ и FONBET Кубке России. Его подробная статистика – здесь.
Кравцову 22 года, за «Сочи» в прошедшем сезоне Мелбет Первой Лиги он сыграл в 25 встречах. Его статистику можно увидеть по ссылке.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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