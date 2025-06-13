Хавбек «Зенита» Васильев близок к переходу в «Сочи». Кравцов может вернуться в петербургский клуб (Metaratings)

Дмитрий Васильев близок к переходу из «Зенита» в «Сочи».

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Кроме того, опорник «Сочи» Кирилл Кравцов будет восстанавливаться после травмы в «Зените» и летом может вернуться в петербургский клуб, у которого есть право приоритетного выкупа.

20-летний Васильев провел за «Зенит» девять матчей в прошлом сезоне Мир РПЛ и FONBET Кубке России. Его подробная статистика – здесь .

Кравцову 22 года, за «Сочи» в прошедшем сезоне Мелбет Первой Лиги он сыграл в 25 встречах. Его статистику можно увидеть по ссылке .