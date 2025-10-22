«Шпилевский на Нагельсманна похож – хороший тренер, молодой. «Пари НН» просто не везет». Форвард ЦСКА Шуманский о белорусе
«Пари НН» уступил «Акрону» (0:1) в 12-м туре Мир РПЛ и занимает 15-е место в таблице. Нижегородцы под руководством тренера Шпилевского потерпели 14 поражений и одержали 3 победы в 17 матчах во всех турнирах.
«Не ожидал, что у него будут такие результаты в «Пари НН». Хорошее отношение к нему – он меня тренировал в «Арисе» и сделал все, чтобы я перешел в ЦСКА. Отдельно хочу сказать ему спасибо.
То, что сейчас происходит в «Пари НН» с ним, – просто период невезения. Он хороший тренер, молодой, похож на Нагельсманна.
Думаю, скоро все наладится, и начнут набирать очки. Я смотрел матчи, и «Пари НН» полностью переигрывает некоторых соперников. Ему просто не везет.
Не знаю, как у него сейчас, а в «Арисе» был чисто европейский стиль, как в Бундеслиге – высокий прессинг на каждом участке поля, много атак, передачи низом», – заявил белорусский форвард ЦСКА Шуманский о своем соотечественнике.