«Шпилевский на Нагельсманна похож – хороший тренер, молодой. «Пари НН» просто не везет». Форвард ЦСКА Шуманский о белорусе

Артем Шуманский сравнил Алексея Шпилевского с Юлианом Нагельсманном.

«Пари НН» уступил «Акрону» (0:1) в 12-м туре Мир РПЛ и занимает 15-е место в таблице. Нижегородцы под руководством тренера Шпилевского потерпели 14 поражений и одержали 3 победы в 17 матчах во всех турнирах.

«Не ожидал, что у него будут такие результаты в «Пари НН». Хорошее отношение к нему – он меня тренировал в «Арисе » и сделал все, чтобы я перешел в ЦСКА. Отдельно хочу сказать ему спасибо.

То, что сейчас происходит в «Пари НН » с ним, – просто период невезения. Он хороший тренер, молодой, похож на Нагельсманна .

Думаю, скоро все наладится, и начнут набирать очки. Я смотрел матчи, и «Пари НН» полностью переигрывает некоторых соперников. Ему просто не везет.

Не знаю, как у него сейчас, а в «Арисе» был чисто европейский стиль, как в Бундеслиге – высокий прессинг на каждом участке поля, много атак, передачи низом», – заявил белорусский форвард ЦСКА Шуманский о своем соотечественнике.

