Маслов покинул «Спартак» в связи с истечением контракта
Павел Маслов покидает «Спартак».
Клуб объявил об уходе 25-летнего защитника в связи с истечением контракта.
Маслов выступал за «Спартак» с 2018 года, в составе красно-белых он провел 78 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами.
Вторую половину прошедшего сезона защитник выступал за «Сочи» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35605 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости