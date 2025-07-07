Маслов покинул «Спартак» в связи с истечением контракта

Павел Маслов покидает «Спартак».

Клуб объявил об уходе 25-летнего защитника в связи с истечением контракта.

Маслов выступал за «Спартак » с 2018 года, в составе красно-белых он провел 78 матчей, отметившись 2 голами и 4 ассистами.

Вторую половину прошедшего сезона защитник выступал за «Сочи» на правах аренды. Его статистику можно найти здесь .