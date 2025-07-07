«Сочи» арендовал Зиньковского у «Спартака» на сезон-2025/26
Антон Зиньковский проведет сезон в «Сочи».
Клуб объявил о переходе 29-летнего полузащитника из «Спартака» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
Вторую половину прошлого сезона Зиньковский провел в аренде в «Крыльях Советов» – за самарский клуб он сыграл 11 матчей в Мир РПЛ. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35336 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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