«Сочи» арендовал Зиньковского у «Спартака» на сезон-2025/26

Антон Зиньковский проведет сезон в «Сочи».

Клуб объявил о переходе 29-летнего полузащитника из «Спартака » на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Вторую половину прошлого сезона Зиньковский провел в аренде в «Крыльях Советов» – за самарский клуб он сыграл 11 матчей в Мир РПЛ . Подробную статистику игрока можно найти здесь .