«Лейпциг» требует за Шешко порядка 100 млн евро, из-за чего переговоры с «Арсеналом» не продвигаются. Трансфер под угрозой срыва

«Арсенал» не готов принять запросы «Лейпцига» по Беньямину Шешко.

«Лейпциг » требует за 22-летнего нападающего порядка 100 миллионов евро. По этой причине в последнее время переговоры с «Арсеналом» не продвигались. Трансфер словенца теперь под угрозой срыва.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, все это вынудило «Арсенал » переключить внимание на Виктора Дьокереша из «Спортинга ». Сообщалось , что с 27-летним форвард уже согласован контракт до 2030 года. Переговоры между клубами продолжаются.