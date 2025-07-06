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«Лейпциг» требует за Шешко порядка 100 млн евро, из-за чего переговоры с «Арсеналом» не продвигаются. Трансфер под угрозой срыва

«Арсенал» не готов принять запросы «Лейпцига» по Беньямину Шешко.

«Лейпциг» требует за 22-летнего нападающего порядка 100 миллионов евро. По этой причине в последнее время переговоры с «Арсеналом» не продвигались. Трансфер словенца теперь под угрозой срыва.

Как сообщает Sky Sport Deutschland, все это вынудило «Арсенал» переключить внимание на Виктора Дьокереша из «Спортинга». Сообщалось, что с 27-летним форвард уже согласован контракт до 2030 года. Переговоры между клубами продолжаются. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport Deutschland
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