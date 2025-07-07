Мостовой о предложении Ковальчука стать помощником в хоккейном «Спартаке»: «Все правильно Илюха сказал. Доля шутки есть, но футбол от хоккея неотрывен»

Александр Мостовой оценил предложение стать помощником в хоккейном «Спартаке».

В марте 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Он еще не работал тренером ни в одной профессиональной футбольной команде.

Ранее бывший форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук сказал следующее: «Может, Алексею Жамнову помощник нужен? Мостовой точно не испортит!»

«Все правильно Илюха сказал! Ясно, что здесь есть доля шутки. Но мы же всегда говорим, что футбол от хоккея неотрывен.

Мы всегда вместе», – сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой .

Александр Мостовой: «Могу сопоставить себя с Ларионовым по легендарности для нашего спорта, культовый игрок. Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором»