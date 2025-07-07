  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о предложении Ковальчука стать помощником в хоккейном «Спартаке»: «Все правильно Илюха сказал. Доля шутки есть, но футбол от хоккея неотрывен»
3

Мостовой о предложении Ковальчука стать помощником в хоккейном «Спартаке»: «Все правильно Илюха сказал. Доля шутки есть, но футбол от хоккея неотрывен»

Александр Мостовой оценил предложение стать помощником в хоккейном «Спартаке».

В марте 2025 года Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Он еще не работал тренером ни в одной профессиональной футбольной команде.

Ранее бывший форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук сказал следующее: «Может, Алексею Жамнову помощник нужен? Мостовой точно не испортит!»

«Все правильно Илюха сказал! Ясно, что здесь есть доля шутки. Но мы же всегда говорим, что футбол от хоккея неотрывен.

Мы всегда вместе», – сказал бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.

Александр Мостовой: «Могу сопоставить себя с Ларионовым по легендарности для нашего спорта, культовый игрок. Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором»

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34472 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoИлья Ковальчук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой про 75 000 рублей штрафа Андрею Мостовому: «А как иначе? Ситуация с кричалкой – безумие. Но я не сторонник увеличения штрафов, они и так везде растут, одни запреты кругом»
103 июля, 20:29
Александр Мостовой: «Могу сопоставить себя с Ларионовым по легендарности для нашего спорта, культовый игрок. Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором»
9930 июня, 10:10
Плющенко сыграл в падел с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым: «С легендами и моими друзьями»
7025 июня, 06:21Фото
Главные новости
Смолов о драке в «Кофемании»: «С самого начала действовал в рамках правового поля, старался возместить возможный ущерб. Взаимодействовал с органами, от ответственности не скрывался»
611 минут назад
Иван Игнатьев допустил, что его карьеру «пытались загубить»: «Помешать, где-то подплюнуть – конечно. Вы не верите? Медиа у нас четко умеют прибивать игроков»
2118 минут назад
«Ман Сити» может продать Нико в случае хорошего предложения. Хавбека 5 месяцев назад купили за 60 млн евро
2033 минуты назад
Агент Доннаруммы: «Джанлуиджи заслуживает «Золотой мяч». «ПСЖ» никогда бы не выиграл ЛЧ без его сэйвов»
28сегодня, 11:50
Дарио Срна: «ФИФА должна была защищать украинские клубы с помощью законов, но ничего не сделала. Мы лишились игроков»
21сегодня, 11:38
«Интер Майами» начал переговоры о трансфере Де Поля. Хавбек «Атлетико» готов перейти в команду Месси
33сегодня, 11:36
Ракитич объявил о завершении карьеры. Хавбек взял 13 трофеев с «Барсой», две Лиги Европы с «Севильей» и дошел до финала ЧМ-2018 с Хорватией
13сегодня, 11:35
Гендиректор «Динамо» о словах Степашина, что «Зенит» поступил «не по-ленинградски» в отношении Сергеева: «Могу только согласиться. Я был маленьким во времена Ленинграда»
18сегодня, 11:20
«Чел взял мяч в штрафной как Шак. КОНКАКАФ ненавидит США. Я выбросил свою медаль». Защитник американцев Ричардс возмутился судейством в проигранном Мексике финале
48сегодня, 11:03Фото
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
сегодня, 11:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Корнеев о Карпине в «Динамо»: «Его основная работа – сборная. О каком развитии команды может идти речь, если не знаешь, как долго проработает главный тренер?»
3 минуты назад
33-летний Уилсон покинул «Ньюкасл». Форвард провел 5 лет в клубе и забил 49 голов в 130 матчах
229 минут назад
Захарян начал подготовку к новому сезону с «Сосьедадом»
1040 минут назад
Аллегри о «Милане»: «Необходимо вывести команду в ЛЧ – эту задачу мы держим в уме. Нет смысла делать заявления о шансах выиграть скудетто»
144 минуты назад
Ракитич о завершении карьеры: «Дорогой футбол, ты всегда был со мной. Ты подарил мне дом и семью в «Севилье», позволил жить мечтой в «Барсе» и вернуться к своим корням в Хорватии»
1055 минут назад
Семин о Жерсоне в «Зените»: «Такие игроки нужны РПЛ. Говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. Оказалось, что на выходе превзошли в два раза»
5сегодня, 11:05
«Спартак» в селекции и приобретении футболистов отстает от конкурентов». Писарев о трансферах красно-белых
12сегодня, 10:22
Хуан Мата: «МЮ» вернется туда, где ему место. Этот клуб слишком большой и мощный. Но не знаю, сколько времени это займет»
6сегодня, 10:20
Черчесов о Сергееве в «Динамо»: «Иван был в моем списке, когда еще играл за «Торпедо». Рад, что его карьера сложилась – значит, мы правильно оценили потенциал»
4сегодня, 09:56
В Санкт-Петербурге появился арт-объект рядом с Дворцовой площадью, приуроченный к столетию «Зенита»
22сегодня, 09:32Фото