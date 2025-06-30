Александр Мостовой: «Могу сопоставить себя с Ларионовым по легендарности для нашего спорта, культовый игрок. Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором»

Александр Мостовой сравнил себя с хоккеистом Игорем Ларионовым.

«С кем бы сравнил себя из российских хоккеистов? По игре с Игорем Ларионовым . Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором. Он всегда на льду этим отличался: светлая голова, шикарный пас. Кстати, и футбол он очень любит: отлично разбирается и хорошо играет.

В плане легендарности для нашего спорта тоже могу себя сопоставить с ним. Зачем сравнивать еще с кем-то? Он, безусловно, культовый игрок», – сказал бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Сельты».