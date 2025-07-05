Ковальчук о Мостовом: «Разносторонний человек, мастер. Может, Жамнову помощник нужен в «Спартаке»? Александр точно не испортит»
Илья Ковальчук считает, что Александр Мостовой мог бы поработать в ХК «Спартак».
– Вы рассказали, что играли с Мостовым в падел. Он не жаловался, что у него нет работы в футболе? Может быть, пристроить в хоккей?
– Я думаю, он разберется. Взрослый мальчик. Он и в хоккей классно играет. На форуме в Санкт-Петербурге играли, он был одним из лидеров.
Красавчик! Разносторонний человек, мастер. В любой вид спорта играет.
– Может быть, ему в хоккей?
– Посмотрим. Надо у Алексея Юрьевича (главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов – прим. Спортс”) спросить. Может быть, ему помощник нужен в «Спартаке». Мостовой точно не испортит! – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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