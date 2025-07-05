  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук о Мостовом: «Разносторонний человек, мастер. Может, Жамнову помощник нужен в «Спартаке»? Александр точно не испортит»
3

Ковальчук о Мостовом: «Разносторонний человек, мастер. Может, Жамнову помощник нужен в «Спартаке»? Александр точно не испортит»

Илья Ковальчук считает, что Александр Мостовой мог бы поработать в ХК «Спартак».

– Вы рассказали, что играли с Мостовым в падел. Он не жаловался, что у него нет работы в футболе? Может быть, пристроить в хоккей?

– Я думаю, он разберется. Взрослый мальчик. Он и в хоккей классно играет. На форуме в Санкт-Петербурге играли, он был одним из лидеров.

Красавчик! Разносторонний человек, мастер. В любой вид спорта играет.

– Может быть, ему в хоккей?

– Посмотрим. Надо у Алексея Юрьевича (главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов – прим. Спортс”) спросить. Может быть, ему помощник нужен в «Спартаке». Мостовой точно не испортит! – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИлья Ковальчук
logoКХЛ
logoАлександр Мостовой
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Ковальчук: «Я знаю, что Хартли может стать главным тренером не только «Локомотива», но и «Куньлуня». Хорошо, что на него есть спрос, все знают, какого он уровня»
13сегодня, 08:43
Ковальчук о «Куньлуне» в Петербурге: «Будет полный стадион на топовых матчах, думаю. В Питере хоккей любят, там население больше 5 миллионов»
13сегодня, 04:13
Илья Ковальчук: «Олимпиаду можно назвать легитимной и без России. Результат необъективен, но медали же вешают на шею. Надо находить союзников, а не говорить, что все вокруг плохие»
11вчера, 20:59
Главные новости
Мошенники продают фальшивые билеты на матч звезд хоккея в Екатеринбурге. Стоимость – от 6 до 33 тысяч рублей («Антитеррор Урал»)
152 минуты назад
Василий Каменев: «Куньлунь» можно было отправить в Ледовый, а СКА оставить на «СКА-Арене». Смешно «селить» там китайский клуб, не имеющий отношения к Петербургу»
10сегодня, 11:14
Анисин об отставке Ротенберга из СКА: «Руководство приняло решение, флаг им в руки. Дай бог, чтобы не сломалось то, что построено, очень много труда вложено, вертикаль работала отлично»
10сегодня, 10:59
Ротенберг поздравил Радулова с 39-летием: «Александр – это энергия, страсть. Он боец, который вдохновляет молодежь и доказывает, что хоккей не просто спорт, а образ жизни»
10сегодня, 10:43Фото
Кетов вошел в штаб Ларионова в СКА
3сегодня, 10:22
Житель Ярославля отдал 9 тысяч рублей за несуществующие билеты на финал Кубка Гагарина. 19-летний продавец задержан
5сегодня, 10:14
Сушинский о Ротенберге в «Динамо»: «Он давно в хоккее. Если будет заниматься молодежью, будет не так уж и плохо, в СКА было много хороших юных игроков. Его умения дадут свои плоды»
7сегодня, 09:57
Легков об Овечкине: «Есть такие мировые звезды, как Фелпс, Болт, Большунов, – и Александр такой же. Раз в сто лет рождаются такие спортсмены, перед ними надо преклоняться»
13сегодня, 09:35
Владимир Филатов вошел в штаб Ларионова в СКА
1сегодня, 09:23
Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Айкел – 3-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 8-й (Daily Faceoff)
5сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Сушинский о стиле Ги Буше: «Авангард» играл в этот хоккей с Хартли. Он жесткий, но это дает результат»
32 минуты назад
Михаил Грушевский: «Овечкин никогда не казался ни скромным и стеснительным, ни наглым и бесцеремонным. В нем с первых шагов ощущалась какая-то внутренняя сила»
сегодня, 10:37
Гавриков о том, чему научился у Копитара и Даути: «Многим вещам. Анже – пример хладнокровия и высокого мастерства. Про Дрю можно то же самое сказать, но он более эмоциональный, веселый»
сегодня, 09:46
Яковлев о цели: «Выигрывать и становиться лучше с Магнитогорском. Когда побеждаешь один раз, это становится наркотиком. Просто быть в команде – не про меня»
3сегодня, 08:56
Заварухин и Рябков получили награды от главы Свердловской области
1сегодня, 08:10Фото
Яковлев о Гребенкине: «Он движется по своему плану. В «Торонто» сложно пробиться – в «Филадельфии» все сложится по-другому, уверен»
сегодня, 08:01
«Сиэтл» подписал с О’Брайеном контракт новичка на 3 года. Восьмой номер драфта-2025 набрал 98 очков за 66 игр в сезоне OHL
сегодня, 07:49
«Колорадо» подписал двусторонний контракт с Барре-Буле. У форварда 74 очка за 77 игр сезона в АХЛ
2сегодня, 07:12
Миронов о сезоне «Спартака»: «С Уфой накосячили, сами виноваты. Оступились, нужно исправлять ситуацию»
1сегодня, 06:42
Буцаев о Хартли в «Локомотиве»: «Можно поздравить Боба. У него свое видение и идеи – посмотрим, как он справится»
4сегодня, 06:01