Плющенко сыграл в падел с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым: «С легендами и моими друзьями»

Евгений Плющенко показал фото с корта с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым.

«С легендами и моими друзьями», – написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. Вместе с Евгением Малкиным , Ильей Ковальчуком и Александром Мостовым они сыграли в падел-теннис.