Фото
16

Плющенко сыграл в падел с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым: «С легендами и моими друзьями»

Евгений Плющенко показал фото с корта с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым.

«С легендами и моими друзьями», – написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.

Вместе с Евгением Малкиным, Ильей Ковальчуком и Александром Мостовым они сыграли в падел-теннис.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
logoЕвгений Малкин
logoАлександр Мостовой
logoЕвгений Плющенко
logoИлья Ковальчук
logoфото
Падел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко обратился к пластическому хирургу: «Он кое-что подправил, намарафетил, я все на себе ощутил»
4007 июня, 14:33Видео
Загитова и Щербакова в Японии – это первое топ-шоу с нашими фигуристами за три года
7026 мая, 19:00
Вероника Жилина: «Буду счастлива в будущем представлять Азербайджан. Очень жду разрешения на мой переход»
71114 мая, 14:32Фото
Главные новости
Ирина Роднина: «Бах сделал столько плохого, даже не для российских спортсменов отдельно, а для всего олимпийского движения»
110 минут назад
На шоу Загитовой «Ассоль» бесплатно раздают билеты в Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга
219вчера, 18:42Фото
Каори Сакамото: «Моя цель на Олимпиаду – серебро или выше в командных и личных соревнованиях»
57вчера, 17:25
Тарасова о переходе Хаврониной и Нарижного: «Жулин – хороший тренер. Непонятно только, почему его помощники не вырастили пару, которая могла бы заинтересовать его»
15вчера, 16:10
Самохин об уходе Хаврониной и Нарижного: «К сожалению, взгляд на дальнейшее развитие пары у нашей команды и ребят не совпал»
5вчера, 16:05
Александр Жулин: «Хавронина и Нарижный сегодня провели первую тренировку на нашем льду. Я рад этой истории, всегда за здоровую конкуренцию»
23вчера, 15:09
Ирина Хавронина и Девид Нарижный будут тренироваться в группе Жулина («Р-Спорт»)
124вчера, 14:51
Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин – наша ведущая пара, и им еще многое предстоит сделать, меняться с новыми программами»
12вчера, 11:48
Стеллато-Дудек о том, просят ли другие фигуристки советы по уходу за кожей: «Во время соревнований мы иногда болтаем на эту тему. Я совсем не против»
вчера, 11:39
Деанна Стеллато-Дудек: «На льду нет солнечного излучения, так что будем считать, что фигурное катание помогает бороться с признаками старения»
1вчера, 11:26
Ко всем новостям
Последние новости
Дэвис и Смолкин опубликовали фото с отдыха на озере Лугано
3922 июня, 07:20Фото
Роднина о шансах Губерниева возглавить ФЛГР: «Работа комментатора – рассказывать о виде спорта. Все победы в лыжах связаны с именем Вяльбе»
419 июня, 08:41
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25