Плющенко сыграл в падел с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым: «С легендами и моими друзьями»
Евгений Плющенко показал фото с корта с Малкиным, Ковальчуком и Мостовым.
«С легендами и моими друзьями», – написал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.
Вместе с Евгением Малкиным, Ильей Ковальчуком и Александром Мостовым они сыграли в падел-теннис.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
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