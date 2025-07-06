Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним. Вратарь «ПСЖ» общался с клубным психологом в перерыве и написал хавбеку «Баварии» после матча (RMC Sport)
В субботу «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась. Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.
Как сообщает RMC Sport, Доннарумма остался глубоко потрясен произошедшим. В перерыве итальянец говорил со спортивным психологом «ПСЖ» Хоакином Вальдесом – специалист неоднократно говорил голкиперу, что он не виноват в травме Мусиалы. После финального свистка Доннарумма заходил в раздевалку «Баварии», а также обменялся несколькими сообщениями с Мусиалой.
Жуть: ногу Мусиале сломал Доннарумма, голеностоп в другую сторону. «Бавария» винит вратаря