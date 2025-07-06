Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним. Вратарь «ПСЖ» общался с клубным психологом в перерыве и написал хавбеку «Баварии» после матча (RMC Sport)

Джанлуиджи Доннарумму шокировал эпизод с травмой Джамала Мусиалы.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась . Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости .

Как сообщает RMC Sport, Доннарумма остался глубоко потрясен произошедшим. В перерыве итальянец говорил со спортивным психологом «ПСЖ » Хоакином Вальдесом – специалист неоднократно говорил голкиперу, что он не виноват в травме Мусиалы. После финального свистка Доннарумма заходил в раздевалку «Баварии», а также обменялся несколькими сообщениями с Мусиалой.

Жуть: ногу Мусиале сломал Доннарумма, голеностоп в другую сторону. «Бавария» винит вратаря