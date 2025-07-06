  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним. Вратарь «ПСЖ» общался с клубным психологом в перерыве и написал хавбеку «Баварии» после матча (RMC Sport)
12

Доннарумму глубоко потрясла травма Мусиалы в стыке с ним. Вратарь «ПСЖ» общался с клубным психологом в перерыве и написал хавбеку «Баварии» после матча (RMC Sport)

Джанлуиджи Доннарумму шокировал эпизод с травмой Джамала Мусиалы.

В субботу «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0) в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

В конце 1-го тайма Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась. Мусиалу увезли со стадиона в больницу, у него диагностирован перелом малоберцовой кости.

Как сообщает RMC Sport, Доннарумма остался глубоко потрясен произошедшим. В перерыве итальянец говорил со спортивным психологом «ПСЖ» Хоакином Вальдесом – специалист неоднократно говорил голкиперу, что он не виноват в травме Мусиалы. После финального свистка Доннарумма заходил в раздевалку «Баварии», а также обменялся несколькими сообщениями с Мусиалой.

Жуть: ногу Мусиале сломал Доннарумма, голеностоп в другую сторону. «Бавария» винит вратаря

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?32308 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoДжамал Мусиала
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoПСЖ
logoчемпионат мира среди клубов
logoлига 1 Франция
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Куртуа о Доннарумме и травме Мусиалы: «Джанлуиджи не виноват, это невезение. Вратари идут на мяч – нападающие тоже не сдерживаются, когда врезаются в нас»
36сегодня, 09:51
Нойер о Доннарумме и травме Мусиалы: «Не обязательно было так играть! Он понимал, что мог травмировать. Я сказал Джанлуиджи: «Не хочешь подойти к нему?» Я бы отреагировал по-другому»
49вчера, 20:07
Доннарумма – получившему травму после стыка с ним Мусиале: «Все мои молитвы и наилучшие пожелания обращены к тебе🙏🏽»
12вчера, 19:45
Главные новости
Товарищеские матчи. «Зенит» встречается с «Балтикой» после победы над «Ленинградцем», «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями», «Рубин» – с «Сочи»
30720 минут назадLive
Депутат Журова о драке Смолова: «Кофемания» загадочным образом соблазняет футболистов там подраться. Ощущение, что видео могли слить сотрудники заведения, они же могли и шантажировать»
2326 минут назад
«Барса» не рассматривает трансфер Думфриса – основным защитником на правом фланге считается Кунде, Флик также верит в прогресс Форта
842 минуты назад
Заболотный готов к конкуренции в «Спартаке»: «Сезон будет длинный, понадобится вся обойма. С командой тренируюсь только 5–6 дней, поэтому все впереди»
959 минут назад
Хлусевич о цели выиграть чемпионат в следующем сезоне: «Спартак» всегда способен взять титул. У нас максимальные задачи всегда»
8сегодня, 17:02
Деку о Ямале: «Ламин – феномен, начало его карьеры очень похоже на Неймара. От него зависит, станет ли он лучшим в мире»
14сегодня, 16:53
«Бителло – сильный игрок, но он не должен быть капитаном. Команда должна выбрать человека, которому она доверяет». Дьяков о хавбеке «Динамо»
10сегодня, 16:45
Уткин об инвестициях: «До сих пор следую совету Галицкого. Нанял консультанта, читал книги, брал уроки – осталось немного доучиться, чтобы самому стать брокером с лицензией»
44сегодня, 16:40
«Бавария» попрощалась с Мюллером, выложив его фото со всеми трофеями: «Карьера, не похожая ни на какую другую»
16сегодня, 16:20Фото
Мусаев о работе с психологом: «Год где-то ходил, лет 10 назад. Мужчины никому не рассказывают о переживаниях, раньше стеснялись этого, но здесь нет ничего такого. Я мог выговориться»
9сегодня, 16:07
Ко всем новостям
Последние новости
Пименов не считает, что «Спартак» затягивал трансфер Сергеева в «Динамо»: «Два клуба борются за игрока, это нормально. Приятно, что футболист «Крыльев» вызвал ажиотаж у двух топ‑команд»
113 минут назад
Виейра наложил вето на трансфер 38-летнего Варди в «Дженоа». Форвард может перейти в «Рейнджерс»
324 минуты назад
Кубок КОНКАКАФ. Финал. США против Мексики
329 минут назад
«##### «Сатурн», #####!» скандировали фанаты «Зенита-2» на матче Второй лиги Б. Болельщики хозяев кричали «Зенит» – позор российского футбола»
17сегодня, 16:36
«Сантос «старый» лучше любого молодого в РПЛ. У нас все одинаковые, никто не выделяется. Глушенков «по повадкам вроде фраер, но не фраер точно». Канищев о российских игроках
8сегодня, 15:55
«Милану» интересен Браун из «Гента». Защитник включен в шорт-лист клуба на лето
2сегодня, 15:42
У Литвинова отекла бровь после столкновения с Бабичем в игре с «Крыльями». Хабвека «Спартака» заменили на 55-й
8сегодня, 15:38Фото
Агент Жемалетдинова: «Интерес есть не только из Турции, но и в России. Но Рифат продолжит карьеру в турецком клубе, скорее всего»
7сегодня, 15:01
Переговоры о будущем Рэшфорда состоятся на следующей неделе. Маркус принял, что не входит в планы «МЮ» и Аморима
3сегодня, 14:52
Алдонин о драке Смолова: «Слегка шокирован. В публичном поле нужно быть аккуратным – сейчас все снимается и может быть преподнесено в невыгодном свете»
4сегодня, 14:37