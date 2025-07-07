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Хименес посвятил Жоте гол в финале Кубка КОНКАКАФ: отпраздновал в стиле Диогу и с его футболкой

Рауль Хименес посвятил Диогу Жоте гол в финале Кубка КОНКАКАФ.

Сборная Мексики победила в финале США (2:1) и выиграла трофей в рекордный 10-й раз.

Хименес забил гол на 27-й минуте матча. Он отпраздновал, сев на газон и изобразив игру на геймпаде – так праздновал свои голы Диогу Жота. Кроме того, нападающий продемонстрировал футболку сборной Мексики с именем Жоты и его номером 20 на спине.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии и его брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» во второй португальской лиге, погибли в ДТП.

Мексиканец провел с Диогу два сезона в «Вулверхэмптоне», они играли вместе с 2018 по 2020 год.

Во время предматчевой пресс-конференции Рауль сказал, что Жота был «отличным партнером по команде», с которым он «регулярно поддерживал связь».

«Мы разделили очень красивые моменты», – отметил форвард «Фулхэма».

Изображение: кадр из трансляции матча

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoДиогу Жота
logoСборная Португалии по футболу
logoЛиверпуль
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logoСборная Мексики по футболу
logoРауль Хименес
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logoКубок КОНКАКАФ
logoСборная США по футболу
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