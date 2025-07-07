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«Фламенго» заинтересован в Барко, но переговоров со «Спартаком» пока не было («Чемпионат»)

«Фламенго» пока не обсуждал со «Спартаком» трансфер Эсекиэля Барко.

Ранее сообщалось, что полузащитник красно-белых хочет вернуться в Южную Америку, а бразильцы отправят официальное предложение «Спартаку» в размере 14 млн евро.

Бразильский клуб действительно заинтересован в игроке, но пока не вступал в переговоры со «Спартаком». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в Аргентине, знакомый с ситуацией.

«На данный момент только «Фламенго» обозначил заинтересованность в приобретении Барко.

В контракте Эсекьеля не прописана сумма расторжения контракта, а «Спартак» пока не называл его стоимость, поскольку прямых контактов между клубами еще не было», – цитирует источник «Чемпионат».

В прошлом сезоне Мир РПЛ Эсекиэль провел 27 матчей, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Его подробная статистика – здесь

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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