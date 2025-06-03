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«Палмейрас» хочет купить Барко у «Спартака», но не готов платить 20 млн евро. Стороны продолжат переговоры (BolaVIP)

«Палмейрас» хочет купить полузащитника Эсекиэля Барко у «Спартака».

Московский клуб хочет получить за 26-летнего игрока 20 миллионов евро, как сообщает BolaVIP.

Бразильцев эта сумма не устраивает, так как в прошлое трансферное окно клуб из Сан-Паулу уже потратил более 75 млн евро. Ожидается, что стороны продолжат переговоры. 

В минувшем сезоне РПЛ аргентинец провел за красно-белых 27 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач. 

Барко хочет уехать из Восточной Европы, чтобы быть на виду у тренера сборной Аргентины. «Фламенго» надеется подписать хавбека «Спартака» (RTI Esporte)

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BolaVIP
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