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«Арсенал» пытается подписать Дьокереша за 70 млн, «Спортинг» хочет 80. Контракт на 5 лет уже согласован

«Арсенал» пытается подписать Виктора Дьокереша за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров «канониров» со «Спортингом» состоялся в последние часы.

По данным журналиста Бена Джейкобса, спортивный директор лондонцев Андреа Берта пытается согласовать сделку за 70 млн евро. Однако португальцы хотят получить 80 млн. Сейчас клубы ведут переговоры, чтобы договориться об окончательной сумме.

Нападающий уже согласовал пятилетний контракт с «Арсеналом» и сообщил «Спортингу», что хочет осуществить трансфер.

Со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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