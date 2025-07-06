«Рубину» интересен Винисиус Заносело из «Сантоса». 24-летний хавбек провел сезон в аренде в «Эшториле»

«Рубин» интересуется Винисиусом Заносело из «Сантоса».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

24-летний бразилец провел прошлый сезон в аренде в «Эшториле ». В чемпионате Португалии Заносело сыграл 30 матчей и забил 2 гола.

Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь .