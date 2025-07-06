«Рубину» интересен Винисиус Заносело из «Сантоса». 24-летний хавбек провел сезон в аренде в «Эшториле»
«Рубин» интересуется Винисиусом Заносело из «Сантоса».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
24-летний бразилец провел прошлый сезон в аренде в «Эшториле». В чемпионате Португалии Заносело сыграл 30 матчей и забил 2 гола.
Со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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