Песьяков о новом сезоне РПЛ: «Набирается 6-7 топ-клубов, а призовых мест всего три. Как минимум три провала увидим»

Сергей Песьяков считает, что в новом сезоне РПЛ будет 6-7 топ-клубов.

— Какие у тебя глобально ожидания от лиги? Есть «Зенит» после провального года, есть новый чемпион – «Краснодар», «Динамо» с Карпиным и «Спартак», который обозначил, что будет бороться за чемпионство.

— Уже даже много топ-клубов набирается. Мы еще ЦСКА с «Локомотивом » не упомянули. Где-то рядышком «Рубин» — финансы позволяют.

Четвертое место для «Динамо», наверное, будет провалом. Для «Локомотива» — тоже. Здесь набирается шесть-семь команд, а призовых мест всего три. Поэтому как минимум три провала мы увидим (смеется), — сказал вратарь «Крыльев Советов».