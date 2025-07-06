Песьяков о новом сезоне РПЛ: «Набирается 6-7 топ-клубов, а призовых мест всего три. Как минимум три провала увидим»
Сергей Песьяков считает, что в новом сезоне РПЛ будет 6-7 топ-клубов.
— Какие у тебя глобально ожидания от лиги? Есть «Зенит» после провального года, есть новый чемпион – «Краснодар», «Динамо» с Карпиным и «Спартак», который обозначил, что будет бороться за чемпионство.
— Уже даже много топ-клубов набирается. Мы еще ЦСКА с «Локомотивом» не упомянули. Где-то рядышком «Рубин» — финансы позволяют.
Четвертое место для «Динамо», наверное, будет провалом. Для «Локомотива» — тоже. Здесь набирается шесть-семь команд, а призовых мест всего три. Поэтому как минимум три провала мы увидим (смеется), — сказал вратарь «Крыльев Советов».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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