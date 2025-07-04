Рыжиков вошел в штаб Талалаева в «Балтике» в качестве тренера-аналитика

Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб Андрея Талалаева в «Балтике».

Бывший вратарь «Рубина» стал тренером-аналитиком калининградского клуба.

«Тренерская карьера Сергея Рыжикова началась в 2021 году, и с тех пор он последовательно наращивал опыт, работая как с молодежными, так и с профессиональными командами.

В том числе он возглавлял «Красаву», тренировал «Смену» (позже – «Сокол», Казань), входил в штаб грозненского «Ахмата», а также был главным тренером тамбовского «Спартака». Также ранее трудился в тренерском штабе Андрея Талалаева в «Химках».

Мы приветствуем Сергея Викторовича в рядах балтийцев!» – говорится в сообщении «Балтики».