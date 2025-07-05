Стрепетов против иностранных тренеров в РПЛ: «Игнашевич бы не испортил в ЦСКА то, что делал Николич. Талалаев – тренер-спаситель, его могли позвать в «Динамо» или «Локо»
«К нам приезжают иностранные тренеры, которых мы не знаем, а они у нас зарабатывают репутацию, получают хорошие контракты. Сейчас у нас даже белорусские тренеры появляются.
Но у нас самих столько достойных специалистов, заслуженных футболистов. Мы их не развиваем. Мы держим их на коротком поводке! Любая ошибка – и до свидания. Это минус российского футбола и руководителей клубов. Надо доверять российским тренерам. Работа будет не хуже иностранцев. Отвечаю!
Я могу назвать десяток достойных кандидатов. У нас Юран уехал в зарубежный клуб. Игнашевич бы не испортил в ЦСКА то, что делал Николич, он созрел к поднятию вершин. Я ждал его в клубе. Рахимов у нас – это супертренер.
Есть Талалаев, который выводит команды на высокий уровень, тренер-спаситель. Он уже готов решать высокие задачи. Я удивляюсь, почему клубы, которые решают высокие задачи, не зовут его. Он один из немногих у нас с таким опытом. Его могли бы позвать в «Динамо» или «Локомотив», – заявил экс-игрок «Зенита».