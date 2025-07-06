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«Барса» не рассматривает трансфер Думфриса – основным защитником на правом фланге считается Кунде, Флик также верит в прогресс Форта

«Барселона» не планирует подписывать Дензела Думфриса.

У правого защитника «Интера» в контракте прописаны отступные в размере 25 миллионов евро, которые будут действовать еще несколько дней. Об интересе «Барсы» к нидерландцу сообщалось ранее. 

По информации Marca, каталонцы не рассматривают подписание игроков на правый фланг обороны. Основным правым защитником остается Жюль Кунде, француз считается незаменимым.

Кроме того, главный тренер Ханс-Дитер Флик доверяет Эктору Форту и верит в прогресс воспитанника. Другим вариантом является Эрик Гарсия, который в концовке сезона сыграл несколько матчей на этой позиции.

Помимо этого, «Барселона» еще не решила проблемы, связанные с финансовым фэйр-плэй. Источник отмечает, что игрок «Интера» вряд ли согласится на трансфер, если не будет точно уверен, что клуб в состоянии его зарегистрировать.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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