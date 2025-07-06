Деку о Ямале: «Ламин – феномен, начало его карьеры очень похоже на Неймара. От него зависит, станет ли он лучшим в мире»
Деку оценил шансы Ламина Ямаля стать лучшим игроком мира.
«Ламин – феномен. Станет ли он лучшим в мире, зависит от него самого. В ближайшие несколько лет он будет бороться за чемпионство с «Реалом» в составе «Барселоны», и это лучшее место для борьбы, лучший сценарий. То же самое можно сказать и о сборной Испании, которая будет блистать на турнирах, потому что она очень сильна.
Начало карьеры Ламина очень похоже на начало карьеры Неймара. Жизнь помогла ему стать таким, какой он есть. Сейчас у него больше ответственности как у игрока, но он в своем возрасте. Когда ему исполнится 30 лет, он будет делать то, что обычно делают 30-летние», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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