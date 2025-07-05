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«Барселона» не получит 2 млн евро, предусмотренных за попадание Роке в тройку лучших игроков КЧМ (Mundo Deportivo)

«Барселона» гарантированно лишилась 2 млн евро бонусов за Витора Роке.

Нападающий зимой перешел в «Палмейрас» за 25,5+5 млн евро.

Mundo Deportivo сообщает, что из 5 млн евро бонусов 2 млн должны были быть выплачены в случае, если Роке войдет в тройку лучших игроков клубного чемпионата мира. После вылета «Палмейраса» от «Челси» (1:2) в 1/4 финала это условие уже не будет выполнено.

Еще 2 млн евро бонусов предусмотрены за попадание Роке в топ-3 в борьбе за «Золотой мяч» в период действия контракта с «Палмейрасом». В случае победы Витора с бразильским клубом на международном турнире «Барселона» получит 1 млн евро.

Роке принял участие во всех 5 матчах «Палмейраса» на клубном ЧМ, но не отметился результативными действиями.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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