Лунев о драке Смолова: «Футболист должен быть примером, но отстаивать честь тоже важно, люди не могут вытирать об тебя ноги. Если человек позволил себе непозволительное и Федя отреагировал, это разве плохо?»

Андрей Лунев на фоне драки Федора Смолова заявил о важности отстаивания чести.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве . В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

– У футболистов из-за подобных историй с драками появился скандальный образ. Это стереотип?



- Почему скандальный? Разные ситуации с жизни бывают. Если ситуация выводит тебя на такие действия, что нужно сделать? Да, понятно, что ты должен быть примером, но отстаивать свою честь тоже важно. Люди не могут вытирать об тебя ноги. Но не знаю деталей произошедшего. Не могу судить, поступил ли он правильно. Сколько драк происходят постоянно? Но это же так не освещается.

– В этой ситуации, кажется, не нужно делить людей по профессиям.

– Футболист и публичная личность – так или иначе пример. Он должен быть хорошим. Наверное, это не очень хороший пример или даже плохой. Но мы не знаем деталей. Если переведут по губам, что человек сказал... Если человек позволил себе непозволительное, и Федя , таким образом, отреагировал, это разве плохо?

– Возможно, многие на его месте поступили бы также.

– Мы же не знаем деталей. Можно сказать такие вещи, за которые...

– Про семью, например.

– В первую очередь, да. Если касательно тебя, скажешь криворукий, дровосек, окей... – сказал голкипер «Динамо».