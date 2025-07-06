Сергей Корниленко предположил, что Федора Смолова спровоцировали на драку.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

«Я считаю, что его очень жестко спровоцировали. Я знаю Федора – абсолютно спокойный и адекватный парень. Я не ожидал от него. Это что такое должны были сказать?

У меня почему‑то сразу в памяти поступок Зидана , когда был такой матч, где нельзя было подводить команду, и он не удержался и этот поступок против Матерацци совершил. Конечно, спровоцировать любого человека можно, и не всегда можно удержаться. Надо себя держать в руках и быть выше всего этого», – сказал бывший игрок «Крыльев Советов».