Алдонин об уходе Николича: «Мне это не понравилось. Я понимаю, если бы он перешел в топ-команду или чемпионат, но он выбрал зону комфорта»

Евгений Алдонин негативно отреагировал на уход Марко Николича из ЦСКА.

Николич покинул ЦСКА в июне и перешел в греческий АЕК. В московском клубе Николича сменил Фабио Челестини.

В сезоне‑2024/25 армейцы под руководством Николича завоевали бронзовые медали Мир РПЛ и выиграли Кубок России.

– Как вы отреагировали на уход Николича из ЦСКА?

– Очень негативно, мне это все не понравилось. Потому что буквально две недели назад в раздевалке он говорил о чемпионстве и сейчас команда, которая способна выиграть чемпионат…Я понимаю, если бы он перешел в топ‑команду или топ‑чемпионат. Хотя бы в большую пятерку чемпионатов.

Честно говоря, при всем уважении к греческому футболу, он просто выбрал зону комфорта, зону тепла, так сказать. Просто по знакомству, по дружбе.

Мне казалось, что он действительно приобрел какую‑то химию с командой, она начала его понимать. Весенний отрезок, который команда прошла фактически с минимальными потерями, без единого поражения – задел на будущее. К сожалению, выбор Николича оказался другим.

– Вы понимаете выбор руководства в пользу Челестини?

– Честно, пока нет. Он молодой специалист, амбициозен, но, опять же, чего он добился? Выиграл чемпионат с хорошей командой. Понятно, что там был провал до его прихода. «Базель» – команда, которая всегда вверху.

Если бы он выиграл чемпионат с командой, которая всегда была внизу, тогда можно было бы сказать, что это суперталант. Для тренера всегда важен результат, поэтому пока сложно сказать. Только по работе можно судить.

Начнется чемпионат, будем обсуждать и будем смотреть. Сейчас пока не хочется его сразу закапывать, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.