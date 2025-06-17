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  • Игорь Семшов: «Непонятен поступок Николича. Как можно отработать год и уйти? В коллективе изъявляли желание побороться за титул. Может, Марко испугался?»
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Игорь Семшов: «Непонятен поступок Николича. Как можно отработать год и уйти? В коллективе изъявляли желание побороться за титул. Может, Марко испугался?»

Игорь Семшов прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.

Марко Николич покинул ЦСКА спустя неделю после завоевания Кубка России. Вас удивил ход иностранца?

– Для меня поступок тренера непонятен. Как можно отработать год и уйти? Очень странно. Причем он сам пожелал сменить клуб. Вероятно, не нашел точек соприкосновения с руководством по вопросам трансферов. Мы не знаем всех причин.

Однако, повторюсь, не могу поддержать шаг Николича. Он ведь провел с армейцами отличный сезон. Более того, в коллективе изъявляли желание побороться за титул в следующем. Да и сам он говорил об этом в раздевалке после победы над «Ростовом» в суперфинале Кубка. Может, Марко испугался? – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.

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Опубликовано: Sports
Источник: RT
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