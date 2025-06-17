Игорь Семшов: «Непонятен поступок Николича. Как можно отработать год и уйти? В коллективе изъявляли желание побороться за титул. Может, Марко испугался?»

Игорь Семшов прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.

– Марко Николич покинул ЦСКА спустя неделю после завоевания Кубка России. Вас удивил ход иностранца?

– Для меня поступок тренера непонятен. Как можно отработать год и уйти? Очень странно. Причем он сам пожелал сменить клуб. Вероятно, не нашел точек соприкосновения с руководством по вопросам трансферов. Мы не знаем всех причин.

Однако, повторюсь, не могу поддержать шаг Николича. Он ведь провел с армейцами отличный сезон. Более того, в коллективе изъявляли желание побороться за титул в следующем. Да и сам он говорил об этом в раздевалке после победы над «Ростовом» в суперфинале Кубка. Может, Марко испугался? – сказал экс-игрок ЦСКА и сборной России.