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Газзаев об уходе Николича из ЦСКА: «Называть кого-то предателем было бы некорректно. Удивил его выбор: лига Греции не тот турнир, ради которого стоит покидать РПЛ»

Валерий Газзаев прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА.

«Не скрою, ситуация, сложившаяся сейчас в ЦСКА, меня беспокоит. Уход Марко Николича с поста главного тренера армейцев стал для меня полной неожиданностью!

Во-первых, хотел бы отдать ему должное за прошедший сезон. Завоевание Кубка России и бронзовых медалей – бесспорно, достойный результат. Более того, в победной раздевалке после матча с «Ростовом» Николич заявил о чемпионских амбициях, о намерении бороться за золото. Выходит, в тот момент он был уверен, что останется в клубе?

Так что же произошло потом? Почему буквально через несколько дней он выкупил свой контракт у ЦСКА и договорился с АЕК? Никто так толком ничего не объяснил. И вот здесь уже возникают определенные вопросы к сербскому специалисту. Считаю, ему все-таки следовало назвать причины. Прежде всего болельщики, которые его очень тепло приняли, имеют право узнать правду.

Но Николич все свел к общим фразам, как, кстати, и клуб. В этой ситуации я не могу никого винить. Просто-напросто потому, что не знаю, что же на самом деле произошло. А вешать в данной ситуации ярлыки и называть кого-то предателем было бы совершенно некорректно с моей стороны. Единственное – удивил выбор Николича. На мой взгляд, чемпионат Греции не тот турнир, ради которого стоило покидать РПЛ», – сказал экс-тренер ЦСКА.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМарко Николич
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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