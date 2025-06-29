  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о ЦСКА: «Если бы остался Николич, шансов на чемпионство было бы больше. При нем команда казалась монолитной»
2

Аршавин о ЦСКА: «Если бы остался Николич, шансов на чемпионство было бы больше. При нем команда казалась монолитной»

Андрей Аршавин считает, что при Марко Николиче ЦСКА мог бы выиграть РПЛ.

После ухода серба в АЕК армейцев возглавил экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини.

«Если бы остался Николич, шансов [на чемпионство] было бы больше. При нем команда здорово провела отрезок. 

ЦСКА казался монолитным, в защите вообще не пропускали, а впереди кого‑то прикупили бы поинтереснее», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoФабио Челестини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев признан лучшим тренером сезона. Чемпион России обошел Николича и Тедеева
6427 июня, 18:33
ЦСКА выиграл первый матч при Челестини – 4:0 у «Амкала» из Медиалиги
2027 июня, 16:49
«Дайте Березуцкому поработать. Челестини приехал в новую страну, наверное, и футболистов-то наших не знает». Кузнецов о тренере ЦСКА
2726 июня, 15:29
Главные новости
Мареска о 4:1 с «Бенфикой»: «Один из лучших матчей «Челси» за последний месяц. После возобновления игры настрой был уже другим»
7 минут назад
«Челси» и «Палмейрас» в 1/4 финала КЧМ, «Каролина» взяла четырех россиян на драфте, Погба перешел в «Монако» и другие новости
456 минут назад
Все игры и тесты про спорт – в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите развлечься или залипнуть
сегодня, 03:30
Мареска об остановке матча с «Бенфикой» на 2 часа: «Это издевательство. Возможно, США – неподходящее место для турнира»
34сегодня, 02:41
Эллиотт признан лучшим игроком Евро U21. У хавбека Англии и «Ливерпуля» 5 голов в турнире
8сегодня, 02:10
«Челси» сыграет с «Палмейрасом» в 1/4 финала клубного ЧМ 5 июля
4сегодня, 01:10
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» обыграл «Ботафого»
408вчера, 21:59Live
«Челси» разгромил «Бенфику» – 4:1. Джеймс, Нкунку, Нету, Дьюзбери-Холл, Ди Мария забили. Матч прерывали на 2 часа из-за непогоды
48сегодня, 01:03
Игра «Челси» и «Бенфики» прервана из-за грозы в районе стадиона на 86-й минуте. Непогода повлияла на 6 матчей клубного ЧМ в США
74вчера, 21:59
Месси оказался в центре противостояния Неймара и Мбаппе и считал, что «ПСЖ» защищает Килиана (L’Equipe)
27вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Мексика сыграет с Гондурасом в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ 3 июля
129 минут назад
Кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала. Мексика обыграла Саудовскую Аравию, Канада против Гватемалы, США встретятся с Коста-Рикой в понедельник
243 минуты назад
Григорян о Заболотном в «Спартаке»: «Гарсия на позиции центрфорварда Станковича не убедил. Угальде – больше ложная «девятка»
453 минуты назад
Тренер «Бенфики» об 1:4 с «Челси»: «В первой половине овертайма мы играли лучше и могли забить. Такое тяжело принять»
сегодня, 03:38
«Агкацев — сильнейший российский вратарь, у него космические показатели». Тренер голкиперов «Ядран Декани» об игроке «Краснодара»
2сегодня, 03:18
Вольтемаде с 6 голами стал лучшим бомбардиром Евро U21. На форварда Германии и «Штутгарта» претендует «Бавария»
2сегодня, 02:59
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи и «Реал Солт Лэйк» сыграли 1:1
25сегодня, 02:46
Александров назвал «Спартак» самым принципиальным соперником «Динамо»: «Никакого красного цвета. Это с академии идет»
5сегодня, 01:52
Карсли о 2-м подряд титуле Англии на Евро U21: «Горжусь игроками за самоотдачу и невероятную веру в свои силы. Теперь задача – повторить успех через два года»
3сегодня, 01:34
Ринат Билялетдинов: «Если наш футбол будет с красивой картинкой, пресса будет хвалить и привлекать внимание – уверяю, это даром не пройдет. Нужно импортозамещение»
7вчера, 21:55