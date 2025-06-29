Аршавин о ЦСКА: «Если бы остался Николич, шансов на чемпионство было бы больше. При нем команда казалась монолитной»
Андрей Аршавин считает, что при Марко Николиче ЦСКА мог бы выиграть РПЛ.
После ухода серба в АЕК армейцев возглавил экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини.
«Если бы остался Николич, шансов [на чемпионство] было бы больше. При нем команда здорово провела отрезок.
ЦСКА казался монолитным, в защите вообще не пропускали, а впереди кого‑то прикупили бы поинтереснее», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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