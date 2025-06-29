Аршавин о ЦСКА: «Если бы остался Николич, шансов на чемпионство было бы больше. При нем команда казалась монолитной»

Андрей Аршавин считает, что при Марко Николиче ЦСКА мог бы выиграть РПЛ.

После ухода серба в АЕК армейцев возглавил экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини .

«Если бы остался Николич , шансов [на чемпионство] было бы больше. При нем команда здорово провела отрезок.

ЦСКА казался монолитным, в защите вообще не пропускали, а впереди кого‑то прикупили бы поинтереснее», — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.