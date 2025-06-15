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  • Игнатьев об уходе Николича из ЦСКА: «Взял и сбежал – не совсем этично. Отражает невысокий уровень иностранцев в РПЛ. Лидеры – россияне Семак и Мусаев, остальные не соответствуют»
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Игнатьев об уходе Николича из ЦСКА: «Взял и сбежал – не совсем этично. Отражает невысокий уровень иностранцев в РПЛ. Лидеры – россияне Семак и Мусаев, остальные не соответствуют»

Борис Игнатьев назвал неэтичным уход Марко Николича из ЦСКА.

Сербский специалист покинул клуб осле победы в Фонбет Кубке России и возглавил греческий АЕК.

«Воспринимаю все такие вещи, связанные с иностранными специалистами, работающими в нашем футболе, как отражение их профессионального уровня. Он, надо признать, невысокий. Как бы там ни было, лидеры нашего чемпионата – два российских специалиста: Сергей Семак и Мурад Мусаев. Они привели «Зенит» и «Краснодар» к чемпионству. Все остальные не отвечают требованиям.

Ну тот же Николич… Для него делали все, что он хотел, клуб во всем шел навстречу, тренер формировал команду. Потом бросил ее посреди межсезонья, «подставил» руководителей, футболистов, болельщиков ЦСКА. Поступил, наверное, не совсем этично. Поэтому я категорически против приглашения иностранных тренеров среднего уровня в российский футбол. У нас таких своих много.

Нам нужны, если уж кого-то звать, хиддинки, адвокаты и прочие «топовые» специалисты, которые могут поработать тут и оставить что-то после себя в назидание тренерскому цеху. Такие тренеры никогда не бросят клуб в одночасье. А если решат уйти из клуба, объяснят его руководителям, почему они так делают. И проведут такой разговор загодя. Потому что сейчас обидно всем, кто переживает за ЦСКА, кроме тренера, который ушел.

А футболистам каково, подумайте. Вчера тренер привлекал их в команду, призывал на бой, учил чему-то правильному и благородному, чему есть место в спорте, а на завтра он просто взял и сбежал из команды. Потому что ему захотелось поработать где-то еще. Будет футболист доверять так же следующему тренеру?» – сказал бывший тренер сборной России. 

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoМарко Николич
Борис Игнатьев
logoКраснодар
logoЗенит
logoСергей Семак
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
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