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  • Алексей Сафонов: «Легко облить Николича грязью, сказать, что он «кинул» ЦСКА. Тренер выжал максимум из команды, взял 3-е место, Кубок»
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Алексей Сафонов: «Легко облить Николича грязью, сказать, что он «кинул» ЦСКА. Тренер выжал максимум из команды, взял 3-е место, Кубок»

Алексей Сафонов заявил, что Марко Николича не стоит критиковать за уход из ЦСКА.

9 июня ЦСКА объявил об уходе специалиста с поста главного тренера. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года. Под его руководством армейцы в сезоне‑2024/25 завоевали бронзовые медали чемпионата России и стали обладателями Кубка страны. Позднее тренер возглавил греческий АЕК.

«Легко облить Николича грязью, сказать, что он «кинул» ЦСКА, но я отношусь к нему с уважением. Тренер выжал максимум из команды, взял третье место, Кубок.

Я контракта Николича не видел, в этой ситуации мог недоработать и спортивный директор, и руководство», – сказал футбольный агент Сафонов.

Николич об уходе из ЦСКА: «Самое сложное решение в моей карьере, возможно, но я готов принять новый вызов. Причины – это личный вопрос, дело не в деньгах и не в трансферах»

Пономарев об уходе Николича: «Непорядочно по отношению к ЦСКА. Говорил, что хочет бороться за чемпионство, а сразу после сезона – ушел»

Газзаев об уходе Николича из ЦСКА: «Называть кого-то предателем было бы некорректно. Удивил его выбор: лига Греции не тот турнир, ради которого стоит покидать РПЛ»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Алексей Сафонов
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